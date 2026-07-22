Capo d’Orlando celebra Gino Paoli con il Festival “Sapore di Note”

Capo d’Orlando si appresta a celebrare Gino Paoli con un evento dedicato alla sua produzione artistica. Il prossimo 15 agosto Piazza Matteotti farà da cornice alla prima edizione del Festival “Sapore di Note”, rassegna canora nata per valorizzare il repertorio del cantautore e ricordare il profondo legame che lo unisce alla cittadina del litorale tirrenico.

La relazione tra Paoli e Capo d’Orlando affonda le radici nei primi anni Sessanta. Nell’agosto del 1962, durante il soggiorno nella località di San Gregorio e nelle serate trascorse allo storico locale “La Tartaruga”, il musicista trovò l’ispirazione che avrebbe dato origine a “Sapore di sale”, uno dei suoi brani più rappresentativi.

Nel corso degli anni lo stesso Gino Paoli ha più volte sottolineato il valore di quel luogo nella nascita della canzone, affermando che il brano appartiene idealmente a San Gregorio. Proprio per ricordare questo rapporto, il sindaco Franco Ingrillì ha annunciato la decisione di intitolare il lungomare della frazione al celebre cantautore.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Capo d’Orlando, presieduta da Salvatore Monastra, che ha organizzato la manifestazione con l’obiettivo di mantenere vivo il patrimonio musicale lasciato dall’artista. Il regolamento della competizione prevede una sola condizione per tutti i partecipanti: le esibizioni dovranno riguardare esclusivamente composizioni firmate e rese celebri da Gino Paoli, nel rispetto del tema scelto per questa prima edizione del festival.

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