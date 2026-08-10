Isole minori, Schifani convoca una Giunta straordinaria

La Regione Siciliana interviene sulla questione delle tariffe dei collegamenti marittimi con le isole minori dopo la sospensione degli aumenti previsti nell’ambito della convenzione statale. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato la convocazione per domani di una seduta straordinaria della Giunta con l’obiettivo di adottare gli atti necessari e individuare soluzioni alternative.

«La sospensione immediata degli aumenti tariffari è un primo risultato concreto del confronto che il governo regionale ha fortemente voluto con le compagnie di navigazione», ha dichiarato Schifani. Il presidente ha precisato che l’esecutivo regionale non intende consentire che i maggiori costi ricadano direttamente sui cittadini siciliani, sulle attività economiche e sulle comunità insulari.

La Regione punta quindi a intervenire sulla criticità legata alla convenzione nazionale, cercando di assicurare condizioni economiche sostenibili, efficienza dei servizi e continuità territoriale.

Sulla distinzione tra i diversi collegamenti è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò. «Gli aumenti adesso sospesi riguardavano esclusivamente i collegamenti regolati dalla convenzione statale e non quelli di competenza regionale», ha sottolineato.

Aricò ha inoltre precisato che, dall’insediamento del governo Schifani, avvenuto quasi quattro anni fa, sulle tratte gestite nell’ambito delle competenze regionali non sono stati applicati incrementi tariffari. L’amministrazione regionale sta adesso valutando le possibili misure per contribuire alla soluzione della questione relativa ai servizi disciplinati dalla convenzione nazionale, con particolare riferimento alla tutela di residenti, imprese e comunità delle isole minori.

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