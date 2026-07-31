Bandiera Blu, Messina prepara tre nuove candidature per il 2027

Messina guarda all’ampliamento delle aree insignite della Bandiera Blu e prepara nuove candidature per l’edizione 2027 del riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Dopo la conferma dei dodici chilometri di litorale già premiati, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è estendere il tratto certificato fino a quindici chilometri, includendo tre nuove spiagge.

Attualmente il riconoscimento interessa le aree di Contemplazione, Pace, Sant’Agata, Capo Peloro, Mortelle e, sul versante sud, Santa Margherita, già premiate nella precedente edizione e riconfermate anche quest’anno.

Tra le nuove candidature figura la spiaggia del Ringo, dove negli ultimi anni sono stati realizzati interventi per migliorare la fruibilità dell’arenile. L’area dispone di ombrelloni, spogliatoi, campi sportivi e servizi dedicati alle persone con fragilità, grazie al progetto sviluppato dalla Messina Social City.

Le altre due località individuate sono Rodia e San Saba, due borghi della fascia tirrenica apprezzati per la qualità del mare e dell’ambiente costiero. L’eventuale candidatura sarà subordinata alla verifica del possesso dei 32 requisiti richiesti dalla FEE, che comprendono non solo la qualità delle acque e delle spiagge, ma anche aspetti legati ai servizi pubblici, ai collegamenti, alla raccolta differenziata e al sistema di depurazione.

L’amministrazione valuterà quindi la presenza delle condizioni necessarie prima di formalizzare la richiesta.

Nel medio-lungo periodo il Comune punta anche alla riqualificazione del litorale di Maregrosso. In occasione della visita del presidente della Fondazione FEE, Mazza, è stato illustrato il progetto dell’area. L’assessore Caminiti ha dichiarato: «Abbiamo i fondi per la bonifica e la demolizione delle costruzioni vicine alla spiaggia. Chiederemo di riprendere le campionature delle acque e punteremo a vedere sventolare la Bandiera Blu anche a Maregrosso».

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