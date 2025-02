Aeroporti siciliani, superati i 23 milioni di passeggeri +13% nel 2024

Nel 2024 gli aeroporti siciliani hanno registrato un volume complessivo di oltre 23 milioni di passeggeri, segnando un incremento di circa il 13% rispetto all’anno precedente. I dati emergono dal rapporto consuntivo diffuso da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, che evidenzia il ruolo sempre più rilevante della Sicilia nel panorama nazionale del trasporto aereo.

Tra gli aeroporti più trafficati d’Italia spiccano Catania, che con 12.346.530 passeggeri si colloca al quinto posto, e Palermo, al nono posto, con 8.921.833 passeggeri. L’aumento del traffico è attribuibile a una serie di interventi mirati volti a potenziare l’infrastruttura aeroportuale e a politiche di agevolazione dei voli per i residenti.

«I numeri parlano chiaro, la Sicilia vola in alto» ha dichiarato Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità. Secondo Aricò, questo risultato è il frutto delle iniziative del governo regionale, che ha investito nel miglioramento degli scali dell’isola e ha introdotto misure per contrastare l’aumento del costo dei voli.

Tra le iniziative adottate, il bonus voli ha visto la partecipazione di oltre 500 mila siciliani, garantendo sconti fino al 50% sul prezzo dei biglietti.

In particolare, durante le festività natalizie, il contributo ha permesso a migliaia di cittadini di tornare in Sicilia per riunirsi con i propri familiari, favorendo così la mobilità da e verso l’isola. – Immagine di repertorio.

