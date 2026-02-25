Due candidature femminili dal Centrosinistra, Musolino e Lala

Il vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista, Davide Faraone, interviene sul percorso politico in vista delle elezioni amministrative, indicando la necessità di ampliare il perimetro della coalizione di centrosinistra e avanzando due proposte di candidatura femminile per le città di Messina e Agrigento.

Secondo Faraone, il progetto politico deve puntare al coinvolgimento di tutte le componenti civiche disponibili, senza preclusioni ideologiche né contrapposizioni interne. «Noi continuiamo a pensare che sia necessario allargare la coalizione di centrosinistra, coinvolgendo tutte le energie civiche disponibili, senza preclusioni ideologiche e senza veti incrociati», ha dichiarato.

Nel delineare la strategia elettorale, il vicepresidente ha sottolineato l’importanza di alleanze ampie e di candidature autorevoli, in grado di intercettare consensi anche oltre i tradizionali ambiti delle forze riformiste e progressiste. Per il capoluogo peloritano Italia Viva propone l’avvio di un confronto interno alla coalizione sul nome della senatrice Dafne Musolino, descritta come figura con una consolidata presenza sul territorio e una significativa esperienza istituzionale.

Per quanto riguarda Agrigento, la proposta riguarda Roberta Lala, indicata come esponente che negli ultimi anni si è distinta per posizioni critiche nei confronti dell’amministrazione cittadina. Faraone ha inoltre espresso valutazioni negative sulla gestione amministrativa locale, citando tra le criticità l’incapacità di valorizzare pienamente il progetto Agrigento Capitale e facendo riferimento alla ricandidatura di Calogero Sodano.

«Mettiamo sul tavolo due donne per guidare due città importanti», ha affermato il vicepresidente, evidenziando la necessità di una decisione in tempi brevi e di una strategia orientata alla vittoria elettorale.

