Arresto per spaccio a Milazzo, 18enne trovato con cocaina e hashish

Nel fine settimana appena trascorso, a Milazzo, i Carabinieri della Compagnia locale hanno eseguito un arresto nei confronti di un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, attivato in concomitanza con l’avvio della stagione turistica. Durante le attività di monitoraggio, i militari hanno fermato il ragazzo in un’area ritenuta abitualmente frequentata da consumatori di droga, rilevando immediatamente un comportamento definito dagli operanti come nervoso e insofferente.

A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane circa quattro grammi di cocaina e cento grammi di hashish, oltre a materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Alla luce degli elementi raccolti, il 18enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le sostanze sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti tecnici da parte del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

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