Spadafora, si dimette in blocco la maggioranza del Consiglio comunale

Si conclude l’esperienza amministrativa della maggioranza che ha governato il Comune di Spadafora. A due giorni dalle dimissioni irrevocabili del sindaco Lillo Pistone, presentate il 2 agosto, tutti i consiglieri della coalizione hanno formalizzato le proprie dimissioni dalla carica, depositandole presso il Segretario comunale. A darne comunicazione istituzionale è stato il presidente del Consiglio comunale Andrea Giacobbo, d’intesa con il vicesindaco Carlo Alberto Lamberto e con gli assessori Nino Miceli, Giuseppe Cannuli e Pinella Giacobbo.

Hanno sottoscritto la decisione Andrea Giacobbo, Pinella Giacobbo, Flavia Ialacqua, Alessandro Cantilonne, Filippo Giordano e Sebastiano Pino. Alle dimissioni si è aggiunta anche Pasqualina Giannone, che ha conferito apposita delega trovandosi fuori Spadafora per motivi di servizio.

In un documento congiunto, i consiglieri definiscono la scelta come “estremamente sofferta e ponderata”, spiegando che le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco hanno determinato una riflessione sul prosieguo dell’attività amministrativa.

Con il passo indietro dell’intera maggioranza si interrompe il percorso politico e amministrativo della lista “Rinasce Spadafora”, strettamente legata alla figura del sindaco dimissionario. Secondo quanto riportato nella nota, “a causa di tale profonda variazione del quadro politico-istituzionale, sono venuti meno i presupposti necessari a garantire l’efficacia, l’incisività e la piena operatività dell’azione amministrativa a tutela della comunità di Spadafora”.

Il documento ribadisce inoltre “la massima fiducia nell’operato della Magistratura”, richiamando i principi di trasparenza, legalità e rispetto delle istituzioni. I consiglieri spiegano di aver ritenuto impossibile proseguire il mandato ricevuto dagli elettori, qualificando le dimissioni come un atto di responsabilità volto a salvaguardare la dignità delle istituzioni. La comunicazione si conclude con un ringraziamento ai cittadini e al personale comunale per il lavoro svolto durante il mandato, sancendo l’avvio della fase di transizione dell’Ente.

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