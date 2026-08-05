Operaio di 44 anni di Milazzo muore schiacciato da lastre di marmo

Un operaio di 44 anni, originario di Milazzo, ha perso la vita nella mattinata di oggi all’interno di un’azienda del comparto marmifero di Carrara, in Toscana. La vittima è Aldo Gullotti, rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro verificatosi durante una fase ordinaria dell’attività produttiva.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava eseguendo le proprie mansioni quando sarebbe stato travolto e schiacciato da alcune lastre di marmo. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza, che, nonostante il tempestivo arrivo, hanno potuto soltanto accertarne il decesso.

Aldo Gullotti era conosciuto nell’ambiente lavorativo come un operaio con una consolidata esperienza nel settore della lavorazione del marmo. La sua morte ha colpito profondamente quanti lo conoscevano. L’uomo lascia un figlio di dieci anni.

Le circostanze che hanno determinato l’incidente sono ora al centro degli accertamenti avviati dalle autorità competenti. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare ogni elemento utile a stabilire le cause che hanno portato al tragico episodio.

L’incidente si è verificato nelle prime ore della giornata all’interno dello stabilimento marmifero di Carrara, dove sono stati eseguiti i rilievi necessari per consentire lo svolgimento delle indagini. Gli esiti degli accertamenti serviranno a chiarire eventuali responsabilità e a definire l’esatta sequenza dei fatti che hanno portato alla morte del lavoratore.

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