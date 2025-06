Proposta di Bypass domenicale sulla A19 a Bagheria per ridurre le code

Durante l’incontro del Comitato operativo di viabilità, convocato in Prefettura dal prefetto Massimo Mariani su richiesta del presidente della Regione e commissario straordinario per la Palermo-Catania, Renato Schifani, è emersa la proposta di attivare un bypass sulla A19 all’altezza di Bagheria. L’intervento, destinato a sole domeniche dalle 15 alle 22, creerebbe una seconda corsia in uscita da Palermo per attenuare le congestioni nei rientri serali. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di Anas, Protezione civile regionale, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e i sindaci degli otto Comuni coinvolti.

Polizia stradale e Anas hanno già programmato sopralluoghi per valutare le modalità operative del bypass e verificarne la conformità al Codice della strada. Il provvedimento avrà carattere temporaneo e resterà in vigore per due settimane, fino alla rimozione del cantiere di Bagheria prevista per il 12 luglio.

«Nel corso della riunione ho fatto presente che la situazione richiede la massima collaborazione di tutti», ha affermato Schifani, sottolineando l’impegno congiunto di Prefettura, Anas, Regione e Polizia stradale, e sollecitando il supporto dei sindaci con il contributo volontario e finanziario della Protezione civile. Il presidente ha inoltre chiesto ad Anas di garantire aggiornamenti puntuali sul traffico e di ampliare la presenza del proprio personale e delle imprese appaltatrici lungo la rete stradale.

La Polizia stradale ha presentato l’analisi del flusso veicolare, evidenziando che code superiori a sette chilometri, verifica non più registrata dal 3 giugno, non rendono vantaggiosa una deviazione sulla SS 113, già congestionata nel tratto di Casteldaccia a causa di una voragine per la quale il Comune ha avviato un intervento urgente da concludere entro domani.

