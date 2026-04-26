Orlandina dominante, Medtrade Palermo battuta per 3-0

Successo netto per l’Orlandina Volley, che al PalaValenti si impone con un 3-0 sulla Medtrade VPA Palermo nella gara valida per la 24ª giornata di ritorno del campionato di Serie B2 femminile.

La formazione di Capo d’Orlando ha preso il controllo dell’incontro fin dalle prime azioni, mantenendo un ritmo elevato e impedendo alle avversarie di entrare in partita. Il primo set si è concluso con un ampio divario, 25-8, evidenziando la superiorità delle padrone di casa. Nel secondo parziale, l’inerzia non è cambiata, con l’Orlandina capace di consolidare il vantaggio fino al 25-14.

Anche nella terza frazione il copione è rimasto invariato, con le giocatrici guidate da coach Fontanot sempre in gestione del match e capaci di chiudere sul 25-12, senza concedere spazi alle avversarie.

L’incontro si è sviluppato senza particolari criticità per la squadra locale, che ha mantenuto il controllo in tutti i fondamentali. Il risultato consente all’Orlandina Volley di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo della promozione in Serie B1, ormai subordinato soltanto alla conferma aritmetica.

Lo sguardo si rivolge ora ai prossimi appuntamenti di campionato, con la formazione paladina in una posizione favorevole per il raggiungimento del traguardo stagionale.

👁 Articolo letto 491 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.