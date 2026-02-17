Navarra esclude la propria candidatura a sindaco di Messina

Il professore Pietro Navarra ha escluso la propria partecipazione alla competizione elettorale per la guida del Comune di Messina, chiarendo la sua posizione con una comunicazione ufficiale in merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una possibile candidatura sostenuta dal centrodestra.

Attraverso una nota, Navarra ha precisato di non aver mai ricevuto alcuna proposta formale da parte della coalizione. Il docente ha spiegato di essere rientrato in città dopo alcuni giorni di assenza per ragioni familiari e ha ritenuto necessario intervenire per chiarire la propria posizione rispetto alle ipotesi emerse sulla stampa.

“Negli ultimi tempi, alcuni organi di stampa mi indicano tra i possibili candidati alla carica di Sindaco di Messina, sostenuto della coalizione del centrodestra”, ha dichiarato, sottolineando tuttavia l’assenza di contatti ufficiali in tal senso. Navarra ha evidenziato di apprezzare l’attenzione e la considerazione espresse nei suoi confronti, ma ha ribadito l’impossibilità di assumere incarichi politici attivi.

Il professore ha motivato la propria decisione con impegni accademici e professionali già programmati, sia in Italia sia all’estero, che non gli consentono di dedicarsi alla vita politica cittadina. “Seppure gratificato dall’attenzione e dalla stima che questa ipotesi sottende, impegni accademici e professionali presi da tempo, in Italia e all’estero, non mi permettono di assumere ruoli attivi nella politica cittadina”, ha affermato.

Navarra ha comunque espresso la volontà di continuare a offrire il proprio contributo al confronto pubblico e ai processi di crescita del territorio, nei limiti compatibili con il suo percorso professionale. “Resto comunque sempre disponibile a contribuire al dibattito pubblico e allo sviluppo della città nelle forme e nei modi compatibili con il mio percorso professionale”, ha concluso.

