Cronoscalata Monte Erice, tributo al primo vincitore Pasquale Tacci

L’Automobile Club Trapani ha predisposto una serie di iniziative in vista della 66ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, che si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 settembre. La competizione sarà valida come ultima prova del Campionato Supersalita, oltre che per il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM), il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

Alla vigilia della gara, giovedì 4 settembre, nei locali dell’Automobile Club in via Virgilio 115, si terrà il talk-show “Le curve della Storia”. In questa occasione sarà consegnato il premio “Morselli” al pilota alcamese Salvatore Spinelli e sarà ricordato Pasquale Tacci, vincitore della prima edizione della Monte Erice nel 1954. Alla guida di un’Alfa Romeo 1900, il pilota di Sciacca impiegò 11 minuti e 30 secondi per completare i 16 chilometri e 550 metri da piazza Vittorio Emanuele a Trapani fino a Erice. Nelle edizioni successive ottenne piazzamenti di rilievo, classificandosi sesto nel 1955 e nel 1957 e quarto nel 1958.

Il ricordo a lui dedicato sarà ritirato dal figlio Nino Tacci durante l’appuntamento previsto alle ore 19. Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione: “Se oggi la Monte Erice è una delle cronoscalate più prestigiose d’Italia, lo dobbiamo ai piloti che nel tempo hanno affrontato queste curve con passione e determinazione. Non si è piloti se non si è disputata almeno una Monte Erice, e il riconoscimento a Pasquale Tacci, primo vincitore della gara, rappresenta il modo migliore per rendergli omaggio”.

