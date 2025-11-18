Montalbano Elicona, tributo a Morricone con Mauro Di Domenico

Le luci del Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona sono calate sulla performance di Mauro Di Domenico, protagonista della rassegna culturale “Il fascino del Teatro nel Borgo”. L’evento, intitolato “La leggenda Morricone”, si è configurato come un tributo al compositore di fama mondiale, riunendo un pubblico attento e confermando la vocazione culturale del borgo nebroideo.

La rappresentazione ha ripercorso la carriera del Maestro, presentando al pubblico versioni misurate e poetiche di colonne sonore iconiche del cinema. Brani quali “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “The Mission” e “Per un pugno di dollari” sono stati eseguiti con un’interpretazione che ha saputo mantenere la forza emotiva delle composizioni originali, arricchendole di nuove sfumature timbriche. L’alternanza tra momenti musicali e passaggi narrativi ha tracciato il profilo artistico e umano di Ennio Morricone, evidenziando la sua coerenza creativa e lo stretto legame con la cultura italiana del Novecento. Particolare rilievo è stato dato all’esecuzione di “Non telefonare”, un brano composto da Morricone appositamente per Di Domenico, percepito dagli spettatori come toccante testimonianza di una profonda stima reciproca.

Nel corso della serata, Di Domenico ha espresso un forte legame con la Sicilia: «Questa terra mi ha adottato da anni — ha affermato l’artista — e io, da napoletano doc, pur vivendo a Roma da anni, mi sono lasciato adottare e rapire dal suo nobile e antico fascino». Il chitarrista ha descritto l’atmosfera creata nel piccolo teatro come un “incontro aperto a tutti, un ritrovarsi in salotto con il camino acceso”, definendolo uno degli appuntamenti più sentiti della sua carriera.

Il Sindaco Antonino Todaro ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa, evidenziando che «la risposta del pubblico è stata straordinaria e la qualità dell’evento conferma quanto la cultura possa unire la comunità e valorizzare il nostro borgo». Anche il direttore artistico della rassegna, Nicola Calabria, ha lodato l’esecuzione, definendola «un concerto raffinato, intenso, capace di restituire tutta la profondità emotiva e la grandezza compositiva di Morricone». L’artista ha inoltre riconosciuto il sostegno fornito dalla Demea Eventi Culturali di Antonio Oliveri e dallo stesso Calabria, prospettando future collaborazioni. Gli applausi finali hanno ribadito come l’opera del Maestro continui a riscuotere un successo universale.

