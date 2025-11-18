Bagni non fruibili ai disabili al “Rodolico”, l’esposto del Codacons

Il Codacons ha annunciato un intervento formale a seguito delle immagini diffuse dall’onorevole Ismaele La Vardera durante un sopralluogo al Policlinico “G. Rodolico” di Catania. Il video documenta l’impossibilità, per le persone con disabilità motorie, di accedere ai servizi igienici del reparto di Ortopedia, evidenziando condizioni ritenute non conformi agli standard minimi richiesti a una struttura sanitaria pubblica.

Secondo l’associazione, quanto emerso contrasta con le disposizioni nazionali e regionali che impongono alle strutture pubbliche l’eliminazione delle barriere architettoniche e la piena fruibilità degli spazi da parte di tutti gli utenti. L’Avvocato Bruno Messina, vicepresidente regionale del Codacons, ha dichiarato: “Siamo di fronte a una situazione di particolare gravità: un presidio sanitario non può impedire a un paziente in carrozzina l’uso dei servizi igienici. Abbiamo inoltrato un esposto al Ministro della Salute affinché siano verificate eventuali omissioni e carenze di vigilanza. La Direzione generale e quella sanitaria devono fornire chiarimenti e programmare interventi urgenti di adeguamento”.

L’associazione richiama l’attenzione sul carattere discriminatorio delle barriere architettoniche, ritenute lesive della dignità dei pazienti e limitative dell’autonomia delle persone con disabilità.

Il Codacons sollecita inoltre la pubblicazione, in tempi brevi e con modalità trasparenti, di un programma di interventi finalizzato al ripristino di condizioni di piena accessibilità all’interno del Policlinico.

