Italia Viva: nessuna rottura tra Musolino e centrosinistra

Il presidente provinciale di Italia Viva Messina, Massimo Simeone, interviene sulle notizie diffuse dagli organi di stampa riguardanti una presunta rottura della senatrice Musolino con il tavolo del centrosinistra in vista della competizione per Palazzo Zanca. Simeone respinge tali ricostruzioni, chiarendo che Casa Riformista prosegue il percorso politico avviato all’interno della coalizione.

Secondo il dirigente di Italia Viva, non vi sarebbe alcuna frattura con l’area progressista, mentre viene espresso apprezzamento per l’azione della senatrice Musolino, ritenuta capace di coinvolgere i movimenti civici e i cittadini interessati alla costruzione di un’alleanza ampia e rappresentativa della realtà cittadina. “Al di là delle ricostruzioni fantasiose, Casa Riformista continua il percorso intrapreso nell’ambito della coalizione di Centrosinistra”, afferma Simeone, sottolineando la volontà di promuovere un confronto aperto, privo di preclusioni e condizioni preventive.

Nel suo intervento, il presidente provinciale evidenzia l’importanza di estendere il dialogo politico e di favorire un processo inclusivo che consenta di rafforzare l’aggregazione delle diverse componenti. Simeone richiama inoltre l’esperienza delle recenti consultazioni regionali, sostenendo che la coesione rappresenta un elemento determinante per il successo elettorale, mentre divisioni e contrapposizioni interne ne comprometterebbero l’esito.

Italia Viva ribadisce quindi la propria linea, orientata alla costruzione di una coalizione competitiva in grado di affrontare le prossime elezioni amministrative. “L’obiettivo è chiaro: vincere le elezioni. Tuttavia, in alcune forze del centrosinistra registriamo ancora un atteggiamento troppo attendista e a tratti rinunciatario. Il nostro lavoro punta ad allargare il campo per renderlo competitivo e vincente”, conclude Simeone.

