Italia Viva e il Governo: “Disparità di trattamento verso la Sicilia”

La gestione delle emergenze in Sicilia torna al centro del confronto politico dopo le dichiarazioni della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che ha richiamato le recenti affermazioni di Matteo Renzi sulla disparità di attenzione riservata dal Governo nazionale all’Isola rispetto ad altre aree del Paese. In una nota, Musolino ha affermato di condividere integralmente le parole del leader di Italia Viva, parlando di una conduzione definita come “cinismo politico” e di un fallimento amministrativo attribuito a Nello Musumeci e a Renato Schifani.

Secondo la senatrice, l’atteggiamento dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni evidenzierebbe una differenza di approccio rispetto a precedenti emergenze, ricordando la presenza della premier in Emilia-Romagna durante le alluvioni. “In Sicilia, invece, la premier non si è vista”, ha dichiarato Musolino, sostenendo che tale assenza sarebbe legata a valutazioni politiche e al contesto di governo regionale.

Nel suo intervento, Musolino ha inoltre richiamato i sei miliardi di euro stanziati durante il Governo Renzi attraverso il Patto per la Sicilia, fondi che, a suo giudizio, sarebbero stati mal gestiti dalle amministrazioni successive. “Se oggi le reti idriche presentano gravi criticità e il territorio è vulnerabile, le responsabilità sono politiche e amministrative”, ha affermato, citando anche una battuta di Renzi sul ciclone Harry e sul ruolo di Musumeci, oggi ministro per la Protezione civile.

La senatrice ha poi ricordato la chiusura della struttura “Italia Sicura”, dedicata alla prevenzione del dissesto idrogeologico, sottolineando come la gestione delle emergenze abbia prevalso sulla prevenzione. Nel quadro delineato, Musolino ha fatto riferimento anche alle difficoltà del sistema sanitario regionale e alla crisi idrica, ribadendo la richiesta di chiarimenti sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla Sicilia.

