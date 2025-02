Evitata tragedia, turista ringrazia l’agente che ha salvato il padre

Un automobilista in viaggio con la nipotina lungo un tratto autostradale siciliano è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida, rischiando di perdere il controllo del veicolo. La situazione, che poteva trasformarsi in tragedia, è stata evitata grazie al pronto intervento di un’agente della Polizia Stradale di Messina, il cui operato è stato successivamente lodato dalla figlia del conducente in una lettera di ringraziamento.

La donna, medico residente in Austria, ha indirizzato la missiva al dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, per esprimere la sua gratitudine. Ha raccontato come il padre, precedendola di qualche centinaio di metri in auto, abbia improvvisamente iniziato a sbandare. In quel momento, un altro veicolo, condotto da un’agente della Stradale, è intervenuto posizionandosi dietro l’auto in difficoltà, attivando la procedura di safety car per rallentare il traffico e consentire un intervento in sicurezza. Fondamentale è stato anche il supporto di un autotrasportatore che ha contribuito a bloccare temporaneamente la circolazione.

Grazie a questa operazione, la vettura è stata fermata senza incidenti e l’agente ha preso il controllo del mezzo, conducendolo fino all’area di servizio più vicina, dove il conducente ha ricevuto i primi soccorsi. Solo al rientro in Austria, l’uomo ha scoperto di essere affetto da una patologia che gli aveva causato un improvviso stato di torpore.

La poliziotta, terminato l’intervento, ha ripreso il proprio viaggio senza fermarsi ulteriormente. “Come se fosse la cosa più normale del mondo” ha scritto la donna nella sua lettera, esprimendo il suo apprezzamento per la professionalità dimostrata dall’agente e sottolineando come questi atti di servizio meritino il riconoscimento di tutti.

