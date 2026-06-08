Asp Messina, Cuccì: “Servizi garantiti dopo la chiusura di via Saffi”

La riorganizzazione delle attività sanitarie territoriali dell’Asp di Messina comporta la cessazione della sede sperimentale della Casa di comunità di via Aurelio Saffi, senza tuttavia determinare interruzioni nei servizi rivolti all’utenza. La struttura era diventata negli ultimi mesi un punto di riferimento per numerosi cittadini, in particolare per il servizio di prelievi ematici, grazie alla possibilità di accedere senza prenotazione e con tempi di attesa contenuti.

L’Azienda sanitaria provinciale ha precisato che le attività precedentemente svolte nella sede di via Saffi sono state redistribuite tra le strutture di via Del Vespro e di Pistunina. Nella sede di via Del Vespro risultano già operativi sia il centro prelievi, attivo dal 1° giugno, sia gli ambulatori specialistici. A Pistunina sono già disponibili le prestazioni specialistiche, mentre il centro prelievi entrerà in funzione nei prossimi giorni.

Secondo quanto comunicato dall’Asp, entro la metà di giugno sarà completato anche l’avvio della nuova Casa di comunità presso l’ex Mandalari, dotata di centro prelievi. Nello stesso complesso saranno inoltre attivati due ospedali di comunità.

Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha dichiarato che “gli avvisi relativi alla chiusura della sede di via Aurelio Saffi sono stati diffusi tempestivamente attraverso tutti i canali informativi aziendali”. Lo stesso manager ha inoltre confermato che entro il 15 giugno le sedi di via Del Vespro e Pistunina raggiungeranno la piena operatività.

Resterà invece nella sede di via Aurelio Saffi l’ambulatorio di prossimità destinato a persone economicamente fragili e migranti, che continuerà a svolgere la propria attività nei locali dell’ex Agenzia regionale per l’ambiente.

Attualmente i punti prelievo disponibili nel territorio provinciale sono quelli di via Del Vespro, Roccalumera, Sant’Alessio, Patti, San Piero Patti, Capo d’Orlando e Barcellona, mentre le nuove aperture previste a Pistunina e all’ex Mandalari saranno completate entro il mese di giugno.

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