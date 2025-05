di Maria Cristina Miragliotta – Si è svolto a Messina il secondo Truck Tour “Il Lavoro Viaggia Con Noi” , un evento di orientamento dedicato ai giovani in cerca di opportunità lavorative. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno del Comune di Messina, dell’Università di Messina, del Dipartimento di Giurisprudenza e del Provveditorato agli studi.

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha commentato positivamente l’andamento dell’evento, osservando un’ampia partecipazione e l’impegno di molti giovani nell’utilizzare le nuove tecnologie. Ha sottolineato l’importanza di far conoscere non solo il mondo del lavoro tradizionale, ma anche gli aspetti amministrativi e normativi, come la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, spesso sconosciuti ai neolaureati.

Maurizio Adamo, Presidente dei Consulenti del Lavoro di Messina, ha espresso soddisfazione per il successo crescente della manifestazione, segnalando un incremento significativo della partecipazione rispetto all’anno precedente. L’evento, che si svolge in diverse città italiane, ha lo scopo di fornire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare il mondo del lavoro, tra cui la redazione di un curriculum vitae e la preparazione per un colloquio. Adamo ha sottolineato la rilevanza di questo tipo di formazione, anche se a prima vista potrebbe sembrare semplice.

Leon Zingales, Provveditore agli studi di Messina, ha evidenziato come eventi come il Truck Tour siano fondamentali per colmare il divario tra scuola e lavoro. Ha ribadito l’importanza di trattenere i giovani nel territorio locale, sviluppando i loro talenti e contribuendo al miglioramento della regione.

Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro, ha infine sottolineato la necessità di trasmettere ai ragazzi le competenze richieste dalle aziende, considerando le attuali trasformazioni nei settori green e digitale.

