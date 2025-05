📹 #NonCiFermaNessuno approda all’Università di Messina

di Maria Cristina Miragliotta – La campagna sociale #NonCiFermaNessuno, ideata da Luca Abete, ha fatto ritorno all’Università degli Studi di Messina, dove ha coinvolto circa 300 studenti. Il progetto, che dal 2014 promuove incontri in tutta Italia per incoraggiare i giovani a superare le difficoltà , ha suscitato emozioni forti e riflessioni sulla solitudine e sul valore della resilienza. Abete, parlando agli studenti, ha sottolineato che spesso dietro il “va tutto bene” si nascondono storie di sofferenza, invitando a trasformare le difficoltà in occasioni di crescita. Il claim di quest’edizione, Nessunə è solə, evidenzia l’importanza della vicinanza umana, lontana dalla solitudine digitale.

La Rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha accolto con favore l’iniziativa, ribadendo l’importanza di momenti di riflessione come quello offerto dal tour, che stimola il pensiero critico e il confronto tra gli studenti. Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto anche l’opportunità di ascoltare la cantante Giusy Ferreri, che ha condiviso la sua esperienza di solitudine adolescenziale, trasformandola in un’opportunità di crescita personale.

Il Premio #NonCiFermaNessuno è stato conferito a Giovanna Deani, studentessa che ha perso una gamba in un incidente stradale. La sua testimonianza di resilienza è stata un esempio di forza e determinazione. Inoltre, l’iniziativa ha promosso la sostenibilità ambientale con il progetto RecoPet, che incoraggia la raccolta differenziata delle bottiglie in PET.

Il tour ha anche trattato temi sociali rilevanti, come la violenza verbale e la lotta contro la violenza di genere, sensibilizzando i giovani su problematiche urgenti. L’evento ha visto anche la partecipazione di artisti come il cantante siciliano Saitta, che ha condiviso la sua esperienza musicale come strumento di resilienza nei momenti difficili.

