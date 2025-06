Yacht con marchio falso, indagato imprenditore e oscurato il sito

I militari della Sezione Operativa Navale di Milazzo, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal dottor Giuseppe Verzera, hanno eseguito un sequestro preventivo a carico di un imprenditore accusato di aver prodotto e commercializzato imbarcazioni recanti un marchio contraffatto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe consapevolmente registrato in mala fede un marchio con caratteristiche identiche a uno già esistente, pur essendo a conoscenza della sua registrazione. Le imbarcazioni realizzate successivamente sarebbero state presentate in noti eventi fieristici del settore nautico e pubblicizzate attraverso piattaforme social e un sito internet dedicato.

Gli accertamenti hanno evidenziato che l’utilizzo del marchio falsificato avrebbe tratto in inganno i consumatori circa l’origine effettiva dei prodotti, generando un vantaggio illecito per l’imprenditore, derivante dall’associazione indebita con il prestigio commerciale di marchi già affermati. In tale contesto, la Procura ha disposto il sequestro del marchio ritenuto contraffatto e l’oscuramento del sito web impiegato per le attività promozionali.

L’imprenditore è attualmente indagato per violazioni degli articoli 473 e 474 del Codice Penale, che sanzionano rispettivamente la contraffazione e il commercio di prodotti con segni distintivi falsi. Le contestazioni sono aggravate dalla reiterazione dei comportamenti e dalla predisposizione di strutture organizzative funzionali alla commissione dei reati.

