XVIII Giornata SLA: comunità e memoria condivisa in Italia

La XVIII Giornata Nazionale sulla sclerosi laterale amiotrofica si è conclusa con numerose iniziative diffuse in tutto il Paese, animate da volontari dell’AISLA e da cittadini che hanno preso parte a eventi e manifestazioni pubbliche. A dare un segnale di sostegno è stato anche Papa Leone XIV, che dalla “ALS Walk for Life” di Chicago ha inviato un messaggio di vicinanza alle persone affette dalla malattia, ai familiari e ai ricercatori. Il Pontefice ha espresso apprezzamento per “scienziati e ricercatori, protagonisti di un lavoro che completa e perfeziona la creazione di Dio”, ringraziando inoltre i caregiver, definiti “angeli” e “buoni Samaritani”.

In molte città italiane sono stati allestiti punti informativi e momenti di incontro, con la partecipazione di famiglie, associazioni e comunità locali. Le immagini diffuse hanno mostrato una mobilitazione corale, simbolo della volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere solidarietà.

Particolare rilievo ha avuto l’iniziativa allo Stadio Olimpico di Roma, dove in occasione del derby Lazio-Roma le due tifoserie hanno condiviso la giornata dedicata alla SLA. Biancocelesti e giallorossi hanno assistito insieme all’evento sportivo, dando vita a un gesto di unione che ha superato la tradizionale rivalità calcistica. La Lazio e l’intera comunità sportiva hanno sostenuto l’iniziativa, sottolineando il valore sociale dello sport in contesti di sensibilizzazione.

La ricorrenza, giunta al diciottesimo anno, si è confermata come momento nazionale di condivisione e riflessione, nel segno della memoria e del sostegno a chi affronta quotidianamente la malattia.

