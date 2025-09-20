Weekend stabile in Sicilia atteso calo termico e ritorno delle piogge

Nel fine settimana l’alta pressione subtropicale continuerà a interessare il Mediterraneo centrale, determinando condizioni meteorologiche stabili su Sicilia, Calabria e Campania. La giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, nonché sulle aree interne. Sull’Appennino sono previsti cieli in prevalenza sgombri, con la possibilità di qualche addensamento in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, tendenti ad attenuarsi e a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà attorno ai 4.650 metri. I mari risulteranno poco mossi sul Basso Tirreno, da poco mossi a mossi sul Canale e mossi sul Mare di Sicilia.

La giornata di domenica manterrà un quadro simile. Lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, così come sull’Appennino, i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con locali addensamenti serali. Nelle zone interne, invece, la nuvolosità sarà inizialmente limitata, ma in progressivo aumento dal pomeriggio. I venti, deboli, proverranno dai quadranti nord-orientali con successiva rotazione a sud-ovest, mentre lo zero termico scenderà intorno ai 4.450 metri. Mari poco mossi sul Basso Tirreno e mossi su Canale e Mare di Sicilia.

Secondo le previsioni, “la presenza dell’anticiclone subtropicale sarà ancora garanzia di tempo stabile durante il weekend”, con temperature in leggero rialzo ma senza valori estremi. Tuttavia, dal 23 settembre è atteso un cambiamento della circolazione atmosferica, accompagnato da un netto calo termico e dal ritorno di piogge diffuse, con fenomeni più rilevanti su Campania e Sicilia occidentale, e più limitati sul resto del territorio. – Fonte 3Bmeteo.

