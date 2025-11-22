Weekend in Sicilia, sabato instabile, domenica più soleggiata sull’isola

Le previsioni per il fine settimana in Sicilia indicano un rapido passaggio da condizioni instabili a un ritorno del tempo stabile. Sabato la presenza di una vasta area depressionaria influenzerà l’intero territorio regionale, con precipitazioni deboli diffuse e cielo coperto su litorale tirrenico, fascia meridionale e aree interne. Sul versante ionico sono attese deboli piogge nelle prime ore della giornata, seguite da progressive schiarite dal pomeriggio. Sull’Appennino la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, con lievi nevicate previste nel corso del pomeriggio. I venti soffieranno con moderata intensità dai quadranti sud-occidentali, tendendo a disporsi da ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.600 metri. Il Basso Tirreno e il Canale risultano molto mossi o agitati, mentre il Mare di Sicilia manterrà condizioni di moto ondoso sostenuto.

Domenica il quadro meteorologico sarà caratterizzato dall’espansione di un campo di alta pressione, associato a condizioni stabili. Sul litorale tirrenico e sui rilievi interni il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con deboli precipitazioni in attenuazione nel corso della giornata e una graduale diminuzione della nuvolosità. Sui settori ionico e meridionale, così come nelle zone interne, prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. I venti spireranno moderati dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico raggiungerà i 1.750 metri. Il Basso Tirreno e il Canale passeranno da agitati a molto mossi, mentre il Mare di Sicilia rimarrà molto mosso. – Fonte 3Bmeteo.

👁 Articolo letto 188 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.