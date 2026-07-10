Weekend di bel tempo in Sicilia: previste condizioni stabili

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato dalla presenza di un’area di alta pressione che favorirà condizioni atmosferiche stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio regionale. Per la giornata di sabato è previsto cielo in prevalenza sereno o con scarsa nuvolosità lungo il litorale tirrenico, il versante ionico, le coste meridionali, le aree appenniniche e i settori interni dell’Isola.

La stabilità atmosferica interesserà l’intero arco della giornata senza particolari variazioni. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a disporsi dai quadranti nord-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.650 metri. Per quanto riguarda i mari, il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia si presenteranno poco mossi, mentre il Canale di Sicilia risulterà mosso.

Anche domenica il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato, con l’alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su tutta la regione. Sulle coste tirreniche, ioniche e meridionali, così come nelle aree interne e lungo l’Appennino siciliano, sono attesi cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti, deboli, continueranno a provenire dai quadranti sud-occidentali con ulteriore attenuazione.

Lo zero termico è previsto intorno ai 4.600 metri. Le condizioni del mare rimarranno pressoché stabili, con Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mossi, mentre il Canale di Sicilia continuerà a presentarsi mosso. – Fonte 3BMeteo.

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