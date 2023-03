Weekend all’insegna del sole in tutta la regione: previsioni del tempo per domenica

Domenica si preannuncia una giornata stabile e assolata su tutta la regione, grazie all’abbraccio di un campo di alte pressioni. Il litorale tirrenico e quello meridionale godranno di cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, mentre il litorale ionico potrebbe vedere un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Sull’Appennino ci saranno nubi sparse alternate a schiarite, mentre le zone interne potrebbero essere interessate da nubi sparse al mattino. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri. Il mare sarà in genere da quasi calmo a molto mosso.

Tuttavia, il fine settimana e l’inizio della prossima settimana vedranno una fase dinamica del tempo nel sud Italia, con l’alternanza tra rapidi impulsi nordatlantici e temporanee rimonte dell’alta pressione. Ciò comporterà condizioni di spiccata variabilità atmosferica, con temperature che si aggireranno intorno ai 20-23°C su coste e pianure.

