Voto segreto in Ars: aumento confermato per le indennità dei deputati siciliani

Voto segreto in Ars: aumento confermato per le indennità dei deputati siciliani

La notizia è ufficiale: l’Assemblea regionale siciliana (Ars) ha confermato l’aumento delle indennità per i suoi 70 deputati. La decisione, presa con un voto segreto, permetterà ai parlamentari di percepire ben 890 euro lordi in più in busta paga quest’anno, a seguito dell’adeguamento Istat.

La norma sugli adeguamenti Istat delle indennità per i deputati siciliani, introdotta nel 2014, prevede l’automatismo della rivalutazione delle indennità al costo della vita. Nonostante le polemiche suscitate dall’aumento, l’emendamento che prevedeva l’abrogazione della norma è stato respinto dall’Ars.

Gli 890 euro lordi in più in busta paga rappresentano un’importante conferma per i deputati siciliani, che potranno così adeguare le loro indennità al costo della vita e continuare a svolgere al meglio il loro lavoro al servizio dei cittadini siciliani.

In conclusione, il voto segreto dell’Ars ha confermato l’aumento delle indennità per i deputati siciliani, permettendo loro di continuare a svolgere il loro lavoro in modo adeguato e di essere remunerati in maniera equa per il loro impegno al servizio della comunità .