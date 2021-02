Volontari per servizi di pubblica utilità , aperte le iscrizioni a Brolo

C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare richiesta di iscrizione al registro dei volontari del Comune di Brolo.

L’iniziativa dell’Assessorato Servizi Sociali intende coinvolgere quante più persone possibili in attività di pubblica utilità come aiuto e supporto ad anziani e disabili, accompagnamento alunni e persone disagiate, sorveglianza, pulizia e manutenzione aree pubbliche, supporto nei servizi prima e dopo scuola, piccola manutenzione del verde pubblico.

“Vogliamo stimolare la partecipazione attiva del cittadino alla vita pubblica – commenta l’Assessore Tina Fioravanti – ci rivolgiamo a quanti vogliono mettere a disposizione della comunità di Brolo tempo, volontà ed esperienza in modo disinteressato, solo per spirito di solidarietà . Tutti vogliamo bene alla nostra città e questo è un modo per dimostrarlo concretamente”.

Il modulo per presentare domanda di iscrizione al registro volontari è scaricabile dal sito Internet del Comune di Brolo. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali al n. 0941-536031.