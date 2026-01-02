Volontari ospedalieri, nasce l’AVO all’IRCCS Bonino Pulejo di Messina

È stata ufficialmente costituita la sezione dell’Associazione Volontari Ospedalieri presso l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. L’iniziativa, avviata nei giorni scorsi nella sede amministrativa dell’Istituto, nasce su impulso del direttore amministrativo Maria Felicita Crupi ed è stata sostenuta dal direttore generale Maurizio Lanza.

L’Associazione Volontari Ospedalieri è attiva in oltre 220 strutture sanitarie italiane e, con l’apertura della nuova sezione, amplia ulteriormente la propria presenza sul territorio siciliano. «È con grande gioia e profondo orgoglio che annunciamo la costituzione dell’Avo presso il prestigioso IRCCS Bonino Pulejo, che rappresenta la nostra sedicesima sede in Sicilia; essere volontari AVO significa essere accanto a ogni fragilità», ha dichiarato la presidente regionale Concetta Moscatt.

Nel sottolineare il valore dell’iniziativa, il direttore amministrativo Crupi ha ricordato che «l’AVO, che ha recentemente celebrato i cinquant’anni di attività a livello nazionale, rappresenta una delle espressioni più significative dell’impegno civile», aggiungendo che l’ingresso dell’associazione nella struttura consentirà di offrire un supporto ulteriore ai pazienti più fragili e alle loro famiglie. Sulla stessa linea il direttore generale Lanza, secondo cui «l’Avo costituisce una risposta concreta all’indifferenza sociale, alla quale l’Istituto aderisce con convinzione».

A evidenziare il ruolo dei volontari è intervenuta anche la vicepresidente regionale Silvia Gasbarro, che ha ribadito come l’AVO operi «con discrezione e rispetto, senza sostituirsi al personale sanitario, portando avanti un’azione silenziosa e attenta alle esigenze emotive di chi affronta un percorso di cura e riabilitazione».

L’associazione invita chiunque voglia offrire il proprio tempo e il proprio sostegno a candidarsi come volontario AVO Messina, contattando l’indirizzo presidenza.avosicilia@gmail.com.

