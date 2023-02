Vodafone e Università di Palermo realizzano il primo campus universitario in 5G in Italia

Vodafone e l’Università degli Studi di Palermo stanno collaborando per creare il primo Campus Universitario in 5G in Italia. Il progetto “5G 4 A Smart Sicilian Academic Campus” è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso il Connecting Europe Facility, con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Siciliana, con un finanziamento di 4 milioni di euro. La rete 5G ibrida, chiamata Mobile Private Network (MPN), sarà realizzata entro i prossimi tre anni e sarà utilizzata per migliorare l’insegnamento e la ricerca all’interno dell’Università degli Studi di Palermo e del Policlinico Universitario Paolo Giaccone.

La velocità di trasmissione dati sarà fino a 100 volte più veloce rispetto alle reti attuali, e la latenza sarà da 30 a 50 volte inferiore. La tecnologia 5G abiliterà nuove funzionalità e approcci all’istruzione e alla formazione universitaria, oltre a creare un sistema di assistenza continua. La piattaforma di apprendimento di Extended Reality (XR) consentirà esperienze di apprendimento immersive e collaborative, sia in presenza che da remoto.

L’infrastruttura di rete privata sarà completamente integrata nella rete mobile pubblica di Vodafone, garantendo una copertura veloce 5G sia alla popolazione locale che all’Università degli Studi di Palermo, con elevati standard di sicurezza nella trasmissione e segregazione dei dati. La realizzazione di un’infrastruttura di questo tipo nella regione Siciliana consentirà di abilitare servizi di interesse generale nei settori della smart education e dell’assistenza sanitaria, accelerando la trasformazione digitale di questi settori.