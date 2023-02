Vittorio Di Trapani nuovo presidente della Federazione Nazionale della Stampa

La notizia dell’elezione di Vittorio Di Trapani a Presidente della Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) è stata accolta con entusiasmo da molti. Giuseppe Antoci, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi, ha espresso i suoi auguri e il suo sostegno per Di Trapani e il suo team. Antoci ha anche sottolineato l’importanza della libertà di stampa, della pluralità degli organi di informazione e della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria giornalistica.

Di Trapani, giornalista siciliano, ha lavorato come inviato di guerra e come corrispondente estero in molti paesi del mondo, tra cui Afghanistan, Iraq, Libia e Siria. Ha anche collaborato con importanti testate italiane, come La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. La sua vasta esperienza e competenza nel campo del giornalismo lo hanno reso un candidato ideale per guidare la FNSI.

La nomina di Di Trapani arriva in un momento particolarmente delicato per la stampa italiana, che si trova a dover affrontare numerose sfide, tra cui la crescente disinformazione e l’aumento delle minacce e delle violenze contro i giornalisti. La FNSI, sotto la guida di Di Trapani, si impegna a tutelare la libertà di informazione e a lottare contro ogni forma di intimidazione e violenza nei confronti dei giornalisti.

Con questa elezione, la FNSI si è dotata di una guida esperta e competente, pronta a difendere i diritti e gli interessi dei giornalisti italiani e a promuovere l’importanza del giornalismo di qualità nella società contemporanea.