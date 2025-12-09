Vittoria esterna del Messina Volley contro il Barcellona 3-1

Il Messina Volley ha superato in trasferta la Più Formazione Barcellona con il punteggio di 3-1, imponendosi al Pala AIA Scarpaci. La squadra guidata da Marcela Nielsen ha controllato i primi due set, mentre il terzo è stato aggiudicato dalle padrone di casa dopo una lunga serie di scambi ai vantaggi. Nel quarto parziale le ospiti hanno ripreso ritmo, chiudendo l’incontro e consolidando la propria posizione in ottica play-off.

L’avvio del match è rimasto in equilibrio fino al 4-4, prima dell’allungo ospite firmato da Alessandra Cuzzola, Barbora Basile e Rebecca La Spada, che ha portato il Messina Volley sul +6. Nonostante il time-out richiesto da coach Domenico Fazio, le peloritane hanno mantenuto il margine e chiuso il primo set 18-25. Anche il secondo parziale è stato caratterizzato da una fase iniziale punto a punto, seguita da un break decisivo che ha portato le ospiti a +7, fino alla chiusura del set con il muro di Michela Laganà.

Nel terzo parziale il Messina Volley è partito forte, raggiungendo il +8. La reazione delle barcellonesi ha però cambiato l’inerzia: guidate da Martina Genovesi, Martina Oliva ed Elena Maio, le padrone di casa hanno ribaltato lo svantaggio, imponendosi ai vantaggi 28-26.

Il quarto set ha visto nuovamente le ospiti prendere il controllo, spinte da Cuzzola e Nielsen, fino al definitivo 14-25. «Sono un po’ arrabbiata per il terzo set – ha affermato Nielsen – perché in alcuni frangenti caliamo di attenzione. Dobbiamo lavorare sulla determinazione». Fazio ha evidenziato: «Il pronostico non era dalla nostra parte. Il terzo set ci ha dato fiducia, ma dobbiamo crescere ancora molto».

Più Formazione Barcellona – Messina Volley 1-3 (18-25; 16-25; 28-26; 14-25)

Più Formazione Barcellona: Maio, Ragusi (Cap.), Handraj, Bellantoni, La Spada, Genovesi, Tripalid, Oliva, Messina, Buglisi, Gulino (Lib. 1). All. Fazio, 2° All. Foti.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Natoli, Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Arena M. (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Vancheri e Zappalà.

