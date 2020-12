Vittima del Covid il segretario della Cisal Messina Santino Paladino

Si √® spento ieri, all’et√† di 58 anni, il segretario della Cisal¬†Messina Santino Paladino, che dallo scorso 16 novembre era ricoverato¬†all’ospedale Papardo per Covid-19; negli ultimi giorni si era¬†registrato un peggioramento delle sue condizioni di salute. ‚ÄúLa Cisal¬†si stringe attorno alla famiglia di Santino, volto storico del mondo¬†sindacale messinese, da anni impegnato in prima linea a difesa dei¬†lavoratori dell’ex Provincia e responsabile delle federazioni Csa e¬†Fiadel‚ÄĚ, dicono Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Gianluca¬†Colombino della Cisal.

‚ÄúUn uomo stimato e apprezzato ‚Äď dicono Badagliacca, Scaglione e¬†Colombino ‚Äď a cui tutti riconoscevano competenza e umanit√†. La¬†scomparsa di Santino √® un duro colpo non solo per la nostra¬†organizzazione sindacale, ma per le tantissime persone che in questi¬†anni hanno avuto modo di conoscerne la seriet√† e la passione che¬†metteva in tutto quello che faceva. Siamo vicini, in questo momento¬†cos√¨ doloroso, ai suoi familiari, a Rosy, Claudio e Francesco e a¬†tutti coloro che, negli ospedali, lottano contro il Covid‚ÄĚ.