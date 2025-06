“Vita Spericolata” Vasco Rossi apre il 2025 a Messina con tre ore di rock

Lo Stretto di Messina è stato teatro, sabato sera, di un concerto di tre ore firmato Vasco Rossi e dalla sua formazione, protagonista di un’esibizione ininterrotta che ha inaugurato il calendario dei grandi eventi 2025. Il palco ha ospitato una scaletta serrata, caratterizzata da un’alternanza di brani storici e momenti di intensa partecipazione collettiva, mentre oltre 40mila persone hanno tributato il rocker di Modena e la sua lunga carriera musicale. Al centro della scena è apparsa anche una bandiera della pace donata da don Luigi Ciotti, simbolo di un richiamo pacifista raccolto nell’immediato finale dallo stesso artista, che ha scandito: “Basta con la strage degli innocenti a Gaza”.

Questa dichiarazione ha integrato la dimensione spettacolare con un forte messaggio civile, confermando la capacità di Vasco e della sua band di unire intrattenimento e impegno. Tra una hit e l’altra, il musicista ha confermato la propria energia sul palco, senza cedimenti né momenti di pausa, in un contesto nel quale nessun elemento esterno, nemmeno un accenno di stanchezza, ha rallentato il ritmo di un evento pensato per celebrare la vita in tutte le sue sfumature.

Il bis ha riportato in scena il celebre motivo “Vita Spericolata”, suggellando una serata di rock internazionale che ha confermato l’efficacia del progetto artistico di Vasco Rossi e della sua band anche in contesti di grande affluenza.

👁 Articolo letto 95 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.