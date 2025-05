Visite gratuite dermatologiche al Policlinico di Messina il 24 maggio

L’Unità Operativa di Dermatologia dell’AOU Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, guidata dal professor Fabrizio Guarneri, aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale “Save your skin” dedicata alla prevenzione del melanoma. L’iniziativa si svolgerà sabato 24 maggio, dalle 9 alle 13, con visite e consulenze gratuite rivolte alla popolazione. Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione attraverso il call center attivo dal 5 maggio, sette giorni su sette, dalle 8.30 alle 19.30, al numero 800 991126.

L’evento è promosso dalla SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, nell’ambito delle attività nazionali per la diagnosi precoce e la prevenzione del melanoma.

Il melanoma rappresenta la terza forma tumorale maligna più diffusa e la prima per mortalità tra le patologie dermatologiche, classificandosi tra i tumori più aggressivi a causa della sua capacità di metastatizzare rapidamente. Negli ultimi anni, l’incidenza della malattia è in aumento, principalmente per comportamenti errati legati all’esposizione solare, alla scarsa applicazione di protezioni adeguate e all’uso di fonti artificiali di radiazioni ultraviolette.

Tuttavia, una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato possono modificare significativamente l’esito clinico: melanomi con spessore inferiore a 0,75 millimetri mostrano una sopravvivenza a dieci anni vicina al 100%. Le campagne di sensibilizzazione e i progressi nella diagnosi precoce si sono rivelati fondamentali per migliorare l’identificazione dei melanomi e promuovere una cultura di prevenzione efficace.

👁 Articolo letto 352 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.