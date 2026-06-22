Papa in visita a Lampedusa incontra i piccoli migranti

In occasione della visita pastorale prevista a Lampedusa il prossimo 4 luglio, Papa Leone XIV incontrerà due bambini le cui vicende sono legate ai flussi migratori nel Mediterraneo e alle attività di accoglienza svolte sull’isola. Dopo una sosta di preghiera presso il cimitero di Cala Pisana, dove riposano alcune delle vittime che non sono riuscite a completare il viaggio verso l’Europa, il Pontefice si recherà a Porta d’Europa per impartire una benedizione a Maria e Leonardo, accompagnati dalle rispettive famiglie.

Maria, che ha quasi cinque anni, è nata a Lampedusa dopo una traversata affrontata dalla madre Rita Liasso. La donna aveva lasciato la Tunisia durante il periodo della pandemia, dopo essersi trasferita dalla Costa d’Avorio. Giunta sull’isola in gravidanza avanzata, fu assistita dal personale sanitario locale e diede alla luce la bambina nel poliambulatorio. Nel 2024 il Comune di Lampedusa ha conferito a Maria la cittadinanza onoraria, riconoscendola come simbolo di tutela dei diritti dell’infanzia e di solidarietà umana.

Leonardo, oggi undicenne, approdò invece sull’isola nel giugno del 2016. Durante la traversata perse la madre, deceduta mentre lo teneva tra le braccia. Successivamente fu accolto e in seguito adottato da una famiglia di Palermo. La madre adottiva, Maria Poderati, vicedirettrice generale dell’Istituto Gonzaga, ha ricordato come il legame con Lampedusa sia rimasto vivo negli anni. La famiglia torna periodicamente al molo Favaloro per commemorare la madre biologica del ragazzo e promuovere attività educative rivolte ai giovani.

Nel corso dell’Angelus celebrato in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha inoltre richiamato l’attenzione sulla condizione dei rifugiati. “Nessuno può voltarsi dall’altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza”, ha affermato il Pontefice, invitando all’accoglienza delle persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di persecuzioni e conflitti.

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