Visita istituzionale del comandante Mattana a Palazzo d’Orléans

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto oggi a Palazzo d’Orléans il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, generale di divisione Francesco Mattana, in occasione di una visita istituzionale.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità ed è stato dedicato a un momento di confronto tra le istituzioni. Nel corso del colloquio, il governatore ha rivolto al generale Mattana gli auguri per l’incarico affidatogli, confermando la disponibilità dell’amministrazione regionale a mantenere un rapporto improntato alla piena collaborazione istituzionale.

Schifani ha evidenziato la volontà della Regione Siciliana di proseguire il dialogo con la Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive competenze, sottolineando l’importanza del coordinamento tra le istituzioni.

Al termine dell’incontro ufficiale, il presidente della Regione ha consegnato al comandante interregionale un crest raffigurante i simboli della Regione Siciliana, quale omaggio istituzionale a conclusione della visita.

La visita del generale di divisione Francesco Mattana a Palazzo d’Orléans si inserisce nel quadro dei rapporti istituzionali tra la Presidenza della Regione Siciliana e la Guardia di Finanza, confermando il dialogo tra le amministrazioni e gli organismi dello Stato operanti sul territorio. L’appuntamento si è concluso dopo il tradizionale scambio di saluti tra le autorità presenti.

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