Violenta rissa notturna a Marsala, uno dei tre feriti è grave

Una violenta rissa si è verificata nella notte a Marsala, nella zona balneare di Sbocco. L’episodio ha coinvolto due gruppi di persone che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto precedenti dissidi già emersi nei giorni precedenti, in particolare durante la notte di San Lorenzo a Capo Boeo.

La lite, inizialmente scoppiata sulla spiaggia per cause al momento non chiarite, è rapidamente degenerata in uno scontro fisico che si è poi spostato sulla strada adiacente. Durante il confronto sarebbero stati utilizzati spray urticante, ombrelloni, sedie da mare e anche un’autovettura, che avrebbe danneggiato il cancello pedonale di una residenza privata della zona. Alcuni abitanti, allarmati dai rumori, hanno segnalato presunti spari, ma tale circostanza è stata smentita dalle forze dell’ordine intervenute.

Sul posto sono giunte più pattuglie della Polizia e dei Carabinieri, oltre a tre ambulanze del 118. I soccorritori hanno trasportato tre persone ferite al Pronto soccorso dell’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala. Uno dei feriti verserebbe in condizioni definite gravi. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti.

