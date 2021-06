Vino – Parte la seconda Enoteca regionale della Sicilia. Scilla: «Si amplia la vetrina enologica del territorio»

Via libera al progetto triennale di attività per l’avviamento e la gestione dell’Enoteca regionale della Sicilia occidentale che avrà sede nel Castello dei Conti di Modica ad Alcamo, per il quale l’assessorato regionale dell’Agricoltura ha concesso un contributo di 140mila euro da ripartire nelle tre annualità 2021, 2022 e 2023.

«Dal governo Musumeci arriva un’altra azione concreta a supporto del settore vitivinicolo, che consideriamo determinante per la ripresa economica della Sicilia. Dopo quella di Castiglione di Sicilia, la nostra isola arriva così ad avere due enoteche regionali che hanno l’importante funzione di vetrina enologica del territorio». Così Toni Scilla, assessore regionale all’agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea commenta l’istituzione della seconda enoteca regionale individuata con l’art. 19 della Legge regionale n. 20 del 2002.

L’obiettivo generale del progetto è promuovere e valorizzare i prodotti vitivinicoli regionali di qualità attraverso il miglioramento della conoscenza delle risorse e delle tipicità agricole, agro-alimentari, ambientali e culturali dell’intero territorio.

«Quello che supportiamo è un format che vede nel binomio “valorizzazione e promozione” il fulcro di una serie di approfondimenti e di momenti formativi fondamentali per promuovere la conoscenza ed il consumo delle nostre eccellenze – aggiunge Scilla -. L’enoteca regionale della Sicilia vuole essere un polo di eccellenza che opera in stretta sinergia con altri enti istituzionali, con associazioni e imprese del comparto per valorizzare e promuovere l’immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Sicilia, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine».

Nello specifico il progetto dell’enoteca regionale dell’area occidentale di Alcamo prevede, tra l’altro, la realizzazione di diverse attività di marketing, quali creazione e diffusione di materiale promozionale, degustazioni professionali, organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali specialistici, comunicazione sui media e creazione di un portale web.