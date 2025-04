Vinitaly, presentato a Verona il progetto DOC Nebrodi

Durante l’edizione in corso del salone internazionale Vinitaly a Verona, è stato ufficialmente presentato il progetto finalizzato all’ottenimento della Denominazione di Origine Controllata per i vini prodotti nell’area dei Nebrodi. L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto delle principali realtà vitivinicole locali, coordinate all’interno dell’associazione Cantine dei Nebrodi, presieduta da Nino Lenzo.

L’evento ha rappresentato un’occasione di dialogo tra amministratori pubblici e operatori del settore enologico, configurandosi come una fase importante del percorso di valorizzazione della produzione vinicola locale. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia volta a riconoscere e tutelare la vocazione vitivinicola di un territorio che ambisce a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale.

Durante la presentazione, è stata evidenziata una forte sintonia tra istituzioni, produttori e operatori, con l’obiettivo condiviso di definire un approccio integrato alla promozione del comparto. Alla tavola rotonda, organizzata su invito del sindaco di Brolo, onorevole Giuseppe Laccoto, hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, e il direttore generale dell’Assessorato, Fulvio Bellomo.

“La loro presenza dimostra il supporto attivo della Regione ad un progetto, quello della DOC Nebrodi, che si inserisce in una visione più ampia rivolta alla crescita economica, culturale e turistica del territorio, promuovendone le eccellenze e l’identità unica”, ha dichiarato l’onorevole Laccoto. Il progetto intende valorizzare non solo il prodotto, ma l’intera filiera, mettendo in evidenza l’importanza di un approccio collettivo per il riconoscimento e la promozione delle specificità locali.

