Villarosa: “Importanti passi avanti nella battaglia sul risanamento di Messina”

“Sono molto contento che sullo storico tema del risanamento delle, ormai famosissime, baracche di Messina si stiano facendo importanti passi avanti. – dichiara il Sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa -.

“Dopo la presentazione di numerosi disegni di legge sia di maggioranza che di opposizione è di vitale importanza l’accordo trovato tra Ministero e Regione Siciliana durante il primo tavolo tecnico , fortemente voluto anche dai miei colleghi della città di Messina.

Finalmente si potrà cominciare un importante percorso per affrontare per la prima volta in maniera risolutiva questo cronico ed urgente problema che la città di Messina, unica in Italia, presenta da oltre 100 anni.” Il Ministro Provenzano ha confermato il suo impegno nel dare supporto alla Regione Siciliana, competente in materia.

“Condivido dunque l’iniziativa fortemente voluta e sollecitata da diverso tempo dei miei colleghi che da anni seguono la problematica.” Conclude Villarosa.