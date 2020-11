Villarosa: “Già oltre 8 milioni di euro di contributo a fondo perduto in provincia di Messina”

Il numero totale dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori della sola provincia di Messina, ad oggi, è pari a 2087 soggetti, per un totale di oltre 8.5 milioni di euro ed un importo medio pro capite di 4.074 euro.

I contributi sono stati erogati in soli nove giorni dall’emanazione del decreto, grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza richiedere alcun genere di adempimento ai contribuenti. Quest’ultimi vedranno accreditarsi il contributo direttamente sul conto corrente. In merito alla distribuzione territoriale, 2.813 mila sono i beneficiari in provincia di Palermo, più di 2.200 a Catania, 1400 circa in provincia di Trapani, 1200 a Siracusa, 900 a Ragusa, quasi 600 in provincia di Caltanissetta e oltre 400 in provincia di Enna.

Tra i destinatari del contributo ci sono principalmente bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario di Stato Alessio Villarosa.