Villarosa: “Finanziate progettazioni importanti di messa in sicurezza del territorio in 4 comuni della provincia di Messina”

“E’ stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 3 maggio 2021 che ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade previsto dal Governo Conte nella scorsa legge di bilancio.

Sono stati assegnati per l’anno 2021, 128.000.000 di euro, a tutti gli enti locali che hanno, entro il termine del 15 gennaio 2021, trasmesso al Ministero dell’interno apposite richieste ritenute ammissibili.

Nello stilare la graduatoria sono stati privilegiati gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

In provincia di Messina i comuni che riceveranno questi importanti contributi per la progettazione di opere pubbliche saranno i comuni di Reitano con un progetto di realizzazione, rifacimento e mitigazione del rischio idrogeologico della rete idrica comunale del centro abitato, da circa 240 mila euro, di Gallodoro con tre progetti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico per circa 500 mila euro, di Fondachelli Fantina con tre progetti per circa 210 mila euro ed infine il comune di Mandanici che riceverà circa 500 mila euro per tre importanti progetti.” Conclude Villarosa.