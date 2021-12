Villarosa chiede a Musumeci di prevedere nel 2022 il Cashback per i pedaggi del Consorzio Autostrade Siciliane

Il deputato messinese comunica di aver richiesto oggi al Presidente della Regione, Musumeci, e all’assessore alle infrastrutture siciliane, Marco Falcone, di adottare per il 2022 in previsione dei numerosi cantieri che il consorzio autostrade siciliane ha già previsto per l’A20 e l’A18 e quindi in previsione dei numerosi disagi che questi stessi cantieri creeranno agli automobilisti siciliani, di adottare il cd. “cashback pedaggi” già previsto in Italia da Autostrade per l’Italia.

L’iniziativa di buon senso lanciata da Aspi, e già annunciata infruttuosamente diversi mesi fa anche dall’assessore Falcone, prevede un beneficio ai viaggiatori che subiscono un ritardo causato proprio da cantieri attivi sulla rete autostradale.

“Gent.le Presidente,

Con la presente è mia intenzione chiederle di poter adottare per il 2022 iniziative simili a quelle già adottate da Autostrade per l’Italia, quali il cashback sui pedaggi. Lo chiedo soprattutto leggendo le dichiarazioni del consorzio autostrade siciliane pubblicate in data odierna sulla Gazzetta del Sud “Il Cas si prepara all’anno dei cantieri” che illustrano, finalmente, future aperture di numerosi cantieri lungo le nostre autostrade che unite ai cantieri già esistenti e avviati dal consorzio rischiano di creare importanti, diffusi e numerosi disagi per i cittadini della nostra terra. L’esimio e gentile assessore On.Marco Falcone già nel mese di ottobre annunciava interlocuzioni con il consorzio proprio per la definizione del passaggio su menzionato.

Spero in una sua concreta e importante risposta in tempi brevi sul tema, essendo già trascorsi quasi 3 mesi delle dichiarazioni su descritte, che possa alleviare le ormai croniche problematiche che immagino conoscerà sicuramente molto bene.” Questo il testo della richiesta inviata dal deputato al presidente della regione.