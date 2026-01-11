Villa Rosina, Safina replica a Bica sulle opere di urbanizzazione

Le recenti dichiarazioni del deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica sulle opere di urbanizzazione del quartiere Villa Rosina, a Trapani, hanno suscitato la replica del parlamentare regionale del Partito Democratico Dario Safina. L’esponente dem, che nei giorni scorsi aveva già indirizzato una lettera aperta ai cittadini per chiarire l’iter amministrativo degli interventi attesi da oltre trent’anni, ha definito le affermazioni di Bica come distanti dalla realtà procedurale.

Secondo Safina, la decisione del Comune di presentare un progetto con una richiesta di finanziamento inferiore e con una quota di cofinanziamento non inferiore al 30 per cento risponderebbe a criteri ben precisi. “Non si tratta di un azzardo – ha spiegato – ma di una scelta finalizzata a rendere la proposta più competitiva, poiché il cofinanziamento consente di ottenere punteggi aggiuntivi in graduatoria”.

Il deputato regionale del PD ha inoltre contestato l’impostazione del bando, ritenuto inadeguato a consentire l’effettiva realizzazione delle opere. A suo avviso, sarebbe stato necessario prevedere un canale di finanziamento specifico per Villa Rosina, considerata la complessità della vicenda, segnata da passaggi amministrativi, contenziosi e piani di recupero risalenti agli anni Novanta, avviati durante l’amministrazione Buscaino.

Safina ha poi ricordato come l’amministrazione comunale disponesse già di un progetto esecutivo che avrebbe potuto permettere un intervento diretto della Regione, attraverso fondi FSC o risorse del bilancio regionale. “A fronte di annunci che promettevano l’avvio dei lavori in tempi brevi, ad oggi nulla si è concretizzato”, ha osservato.

A complicare ulteriormente il quadro, secondo il parlamentare trapanese, vi sarebbe il mancato insediamento della commissione di valutazione, circostanza che potrebbe determinare nuovi rinvii e l’aggiornamento dei costi, con il rischio di rendere insufficienti le risorse disponibili. Safina ha infine respinto le accuse rivoltegli, ribadendo il proprio impegno sul progetto sin dal 2019.

