VII Edizione del Premio Letterario Nazionale “Poesia Granata”, riconosciuta la Dignità di Stampa al poeta Rosario La Greca

Brillante riconoscimento ottenuto dal poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), nella VII Edizione del Premio Letterario Nazionale “Poesia Granata”, infatti la qualificata Giuria ha conferito alla Sua Opera “Magico Toro” la Dignità di Stampa, per la Sezione Poesie in Lingua Italiana.Â

La splendida iniziativa che ha come tema “Esprimi con la poesia o con un racconto breve il tuo amore per il Toro”, non ha uguali in tutta Italia e probabilmente in tutta Europa ed è stata organizzata in modo impeccabile dall’”Associazione Monginevro 2000 Cultura”, di cui è Presidente il giornalista e scrittore Sergio Donna e per la sua valenza culturale si fregia del Patrocinio morale del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della Circoscrizione 3 e del Comune di Grugliasco.

Manifestazioni come questa sono simbolo di una tradizione storica-culturale che va al di là della semplice passione per il tifo di una squadra di calcio.

 Sono prova e testimonianza di una cultura, non solo sportiva, ma di appartenenza a una città e alla sua storia.

Anche in questa Edizione è stata pubblicata l’elegante Antologia ufficiale del Premio, con le poesie vincitrici e degne di stampa, in lingua italiana e in lingua piemontese.

La Cerimonia di premiazione con la consegna dei trofei (Torelli granata), dei diplomi personalizzati e delle Antologie si svolgerà Domenica 5 Dicembre 2021, presso il Piccolo Teatro delle Officine Folk di Torino.

Rosario La Greca – Poeta e scrittore