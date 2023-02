Vietate le esequie pubbliche per i mafiosi: le misure adottate dal Questore di Palermo

In seguito alla morte di G.F., la Questura di Palermo ha notificato ai suoi familiari e ai Servizi Cimiteriali del Comune il divieto di svolgimento del corteo funebre in forma solenne, ex art. 27 T.U.L.P.S. Questa decisione è stata presa per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare per prevenire l’esaltazione di persone legate alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Tuttavia, in data 8 febbraio, il personale dipendente della Questura di Palermo ha scoperto che la salma di G.F. era stata trasportata sulla sede stradale, in violazione del decreto questorile. Il personale dipendente in servizio di ordine pubblico ha cercato di far rispettare le prescrizioni del decreto e ha intimato ai partecipanti di interrompere il corteo funebre non autorizzato. Tuttavia, i partecipanti hanno reagito con ostilità , aggredendo gli operatori della Polizia Scientifica, che hanno subito contusioni.

A seguito di questo episodio, sono state denunciate 8 persone per violazione di provvedimenti dell’Autorità , violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e minacce aggravate. Inoltre, sono state adottate alcune misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale e gli avvisi orali del Questore.

È importante sottolineare che questo non è un episodio isolato. Il Questore di Palermo ha già adottato 31 decreti simili per vietare le esequie in forma pubblica di persone legate alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Queste decisioni sono importanti per garantire la legalità e la sicurezza pubblica, ma anche per contrastare l’immagine romantica e positiva che talvolta viene associata alla criminalità organizzata.