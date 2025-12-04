Videosorveglianza a Belpasso: finanziamento da 110mila euro

Il Comune di Belpasso ha ottenuto un finanziamento ministeriale destinato al rafforzamento del sistema di videosorveglianza urbana. Il progetto, approvato nell’ambito della graduatoria definitiva del Ministero dell’Interno, prevede un investimento complessivo di 130.000 euro, di cui 110.000 euro provenienti dai fondi riservati alle regioni del Sud e 20.000 euro a carico dell’ente locale. L’iniziativa rientra nel bando nazionale scaduto a giugno, al quale hanno partecipato 1.632 comuni, con 335 ammessi al finanziamento. In provincia di Catania sono stati selezionati quattro enti, tra cui Belpasso.

Il sindaco Carlo Caputo ha evidenziato che il risultato conferma la qualità della progettazione presentata. “Si tratta di un risultato d’eccellenza che premia la capacità progettuale dell’Ente”, ha dichiarato, ricordando che soltanto una minima parte dei comuni partecipanti ha ottenuto le risorse disponibili. Caputo ha aggiunto che l’intervento consentirà di potenziare gli strumenti a supporto delle Forze dell’Ordine, sottolineando: “Con questi 130.000 euro andiamo a coprire zone nevralgiche, offrendo uno strumento concreto per la prevenzione e il controllo”.

Il piano operativo include l’installazione di 32 nuove telecamere ad alta definizione e l’integrazione della tecnologia OCR per la lettura delle targhe nei punti ritenuti strategici. È inoltre prevista la creazione di una rete di antenne per garantire il segnale anche nelle aree prive di cablaggio e il potenziamento della Centrale Operativa con server, monitor e software aggiornati.

La manutenzione futura del sistema sarà interamente sostenuta dal Comune. Il progetto comprende anche gli adempimenti legati alla normativa sulla privacy e l’affidamento dei servizi tecnici necessari alla direzione lavori e al collaudo.

