Video di violenza sul figlio diventa virale, fermato un uomo a Catania

Un episodio di violenza domestica, ripreso con un telefono cellulare e diffuso sui social network, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine a Catania. Nel filmato, divenuto rapidamente virale su TikTok, un uomo colpisce ripetutamente il figlio con un grosso cucchiaio di legno mentre il bambino, in lacrime, chiede di smettere e manifesta la volontà di stare con la madre. Durante l’aggressione l’uomo urla frasi come: “Chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io”.

La scena si svolge alla presenza di una bambina più piccola e di un’altra persona che assiste e registra quanto accade. La diffusione del video ha suscitato numerose reazioni online, con commenti di condanna rivolti all’autore del gesto. A seguito della circolazione delle immagini, l’uomo è stato identificato dalla polizia e accompagnato negli uffici della Questura di Catania.

Il provvedimento di fermo è stato disposto nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. L’attività investigativa è coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto procuratore Alberto Santisi. Nell’ambito dell’inchiesta, il minore vittima dell’aggressione è stato ascoltato dagli inquirenti per ricostruire i fatti e acquisire elementi utili all’accertamento delle responsabilità.

L’intervento delle autorità è scattato dopo la segnalazione legata alla diffusione del video, che ha consentito una rapida identificazione dell’uomo e l’avvio delle procedure previste nei casi di presunti maltrattamenti in ambito familiare.

