Viabilità, Schifani ad Anas su A19: «Autostrada abbandonata con cantieri senza operai»

La situazione dell’autostrada Palermo-Catania sembra essere sempre più preoccupante, come evidenziato dal presidente della Regione, Renato Schifani. In una nota indirizzata all’amministratore delegato dell’Anas, Aldo Isi, Schifani ha espresso la sua forte preoccupazione per lo stato di abbandono e di degrado dell’infrastruttura, che dimostra una grave incuria nella gestione della manutenzione.

Schifani ha anche criticato la proposta di interventi presentata dalla società alla Regione, ritenuta incerta e insufficiente almeno sotto il profilo della tempistica. Il governatore ha sottolineato l’importanza di adottare ogni misura utile per completare tutti i lavori necessari a restituire sicurezza e decoro all’autostrada, una delle arterie più importanti per la viabilità regionale.

Secondo un recente report redatto dagli uffici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, attualmente ci sono 45 interruzioni sulla A19, la maggior parte delle quali senza alcun intervento in atto e senza operai. Solo una decina dei cantieri sono attivi, il che rende la situazione ancora più critica.

L’Anas ha già convocato il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio, per il prossimo 8 marzo, a seguito della nota inviata da Schifani. Speriamo che si possano trovare soluzioni rapide ed efficaci per risolvere questa situazione di degrado che sta causando notevoli disagi ai cittadini e alle imprese che utilizzano questa importante infrastruttura.

